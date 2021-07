Fußballtrainer-Podcast "Leadertalk" von Mounir Zitouni mit Christoph Daum

„Es wird immer wieder vorkommen, dass du Fehler machst, denn der Mensch ist ein fehleranfälliges Wesen. Wichtig ist, egal, welchen Fehler du machst, dir diesen Fehler eingestehst, aus dem Fehler lernst und diesen Fehler nicht wiederholst. Der Mensch muss mit einer Fehlertoleranz sich selbst gegenüber bereit sein sich zu vergeben. Das ist ein schwieriger und schmerzhafter Prozess, der aber zu einer viel größeren Souveränität und Glaubwürdigkeit führt. Wenn du mal wirklich auf die Schnauze fällst, mal wirklich scheiterst, was verdammt wehtut, hast du alle Möglichkeiten, Veränderungen nachzugehen. Andere und da würde ich mich dazuzählen, gehen gestärkt aus so etwas hervor. Ich war ja 2000 länger in den USA und da haben die Amerikaner zu mir gesagt: ‚So what Chris. What happened? Sometimes shit happens.‘ Ab und zu passiert ein Scheiß.“