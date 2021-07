Olympia: Deutschlands Fußball-Bilanz bei den olympischen Spielen

Sie trösteten sich reichlich und fegten am 1. Juli 1912 die unbedarften Russen, die bessere Reiter und Fechter waren, mit einem legendären 16:0 vom Platz, zu dem der Karlsruher Gottfried Fuchs zehn Tore beisteuerte. In der Tagespresse gab es allerdings widersprüchliche Meldungen. In einer süddeutschen Zeitung hatte er „nur“ neun erzielt, in der BZ am Mittag gar keins. Dafür sollte sein Klubkamerad Julius Hirsch acht Tore erzielt haben, dabei war der gar nicht dabei. Es waren eben auch andere Medienzeiten und keiner konnte hinterher in aller Ruhe Aufnahmen sichten.