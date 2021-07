Stefan Effenberg geplatzten Trainer-Job bei Schalke, Wechsel zu Werder Bremen, FC Arsenal

… einen Beinahe-Wechsel zu Werder Bremen: „Das war enorm knapp. Manager Willi Lemke war der Erste, der sich in Florenz mit mir getroffen hat (dort spielte Effenberg bis 1994, Anm. d. Red.). Vorher gab es schon telefonisch Gespräche mit Otto Rehhagel, der wollte mich auf Teufel komm raus. Werder hatte zu der Zeit eine großartige Mannschaft, er sah mich als Puzzleteil, um über Jahre hinweg Deutscher Meister und Pokalsieger zu werden. Lemke führte die Verhandlungen und dachte, das ist ein schnelles Ding. Doch statt drei oder vier Stunden blieb er dann einen oder zwei Tage. Es waren viele Details, auch steuerliche Dinge, das war kompliziert. Und dann hat sich Rolf Rüssmann eingeschaltet (damaliger Manager von Borussia Mönchengladbach, Anm. d. Red.). Der fragte: ‚Was willst du, was brauchst du?‘ Ich glaube am nächsten Tag sind wir schon im Privatflieger nach Düsseldorf geflogen. (…) Willi Lemke war vielleicht zu zögerlich, er wollte auf keinen Fall irgendwelche Fehler machen. Ich dachte, ich war schon in Bremen, aber daran scheiterte im Endeffekt der Transfer. Und da reden wir jetzt nicht von Millionen, sondern 200.000 oder 250.000 Mark oder so.“