Nationalmannschaft: Hansi Flick holt Benedikt Höwedes zum DFB

“Ich will lernen, wie eine Auswahlmannschaft gemanagt wird – und gleichzeitig meine Erfahrung an das Team und das Team hinter dem Team weitergeben. Wir haben eine großartige Mannschaft mit viel Potenzial. Ich bin sehr stolz, jetzt wieder dazuzugehören”, wird Höwedes in der DFB-Mitteilung zitiert.