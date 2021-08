DFB-Team: Kehren Marco Reus, Jeroma Boateng und Mario Götze zurück?

Das EM-Aus hat Draxler im Urlaub verdaut, überraschend verlängerte er zuvor in Paris, wo er lange Zeit nicht über den Status des Ergänzungsspielers herauskam. Doch der Ex-Schalker will es nochmal allen beweisen, stand im ersten Ligaspiel in Troyes (2:1) auch in der Startelf. Kann er sich Star-Ensemble um Mega-Neuzugang Lionel Messi behaupten, wird Flick nicht an ihm vorbeikommen.