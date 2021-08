DFB, PK: Hansi Flick legt los - Vorstellung mit Trainerteam

“Es ist kein Geheimbis, dass in Freiburg ein echtes Vertrauensverhältnis entstanden ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt beim DFB arbeiten darf. Ich erkenne einige Parallelen zur Arbeit in Freiburg. Ich bin schon seit 1993 in Deutschland. Wir haben große Torhüter. Für mich ist es eine wahnsinnige Aufgabe.”