FC Barcelona: Ilaix Moriba aus dem Profi-Kader gestrichen

Für Koeman ist derweil völlig unverständlich, weshalb Moriba nicht verlängern möchte. Der Trainer griff die Berater an: “Ich weiß vonseiten des Klubs, was er dem Spieler anbieten will - und das ist aus meiner Sicht perfekt. Mein Rat an einen Spieler im Alter von 18 Jahren ist: Geld ist nicht das Wichtigste. Am wichtigsten ist, Spiele zu bestreiten. Das war meine Message. Aber Spieler mit ihrem Umfeld entscheiden sich anders. Ich bin enttäuscht darüber, denn ich denke mehr an den Fußball als an Verträge.”