Flutlicht an! Günter Klein: Der Mann hinter der Biografie von Hansi Flick

Mitte der 1990er ergab sich die Chance, gemeinsam mit Dag Heydecker Eishockey in den Fokus der täglichen Arbeit zu rücken, als Chefredakteur der “Eiszeit”. “Es war Kreativität am Maximum”, sagt Klein heute über die Phase, in der er aber auch “die Last der Verantwortung” kennengelernt habe. Man fühle sich in einer solchen Position verantwortlich für alle Bereiche, erzählt er, auch jene, die man selbst gar nicht beeinflussen könne.