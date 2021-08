Lionel Messi: Rekorde beim FC Barcelona und im Weltfußball

Ebenfalls sechsmal wurde Messi mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Auch das gelang bislang keinem anderen Spieler. Messi ist der einzige Spieler der Welt, der in einer Saison den Ballon d’Or, den FIFA-Award als bester Spieler, den Goldenen Schuh als bester Torjäger und die Pichichi-Torjägerkanone gewinnen konnte. Das gelang ihm 2009/10. In der Spielzeit 2011/12 erzielte Messi nicht weniger als 73 Tore (50 Tore in La Liga, 14 Tore in der Champions League, drei Tore in der Copa del Rey, drei Tore in der Supercopa, ein Tor im europäischen Supercup und zwei Tore bei der Klub-WM). Kein Spieler in Europa schoss jemals mehr Tore in einer Saison. Messi hält auch den Rekord für die meisten Tore innerhalb eines Kalenderjahres. Im Jahr 2012 netzte er 91 Mal ein. 79 Tore erzielte er für Barca, 12 für die argentinische Nationalmannschaft.