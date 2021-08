Öffentliche Gedenkfeier für Gerd Müller am Freitag in Nördlingen

Müller wurde am 3. November 1945 in Nördlingen geboren und wechselte 1964 vom TSV Nördlingen zum FC Bayern. Dort prägte der “Bomber der Nation” als Torjäger eine Ära. Am Sonntagmorgen war Müller im Alter von 75 Jahren nach langer Alzheimer-Erkrankung in einem Pflegeheim südlich von München verstorben.