Robin Gosens verrät Baby-Geheimnis und klärt seine Zukunft

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza in Folge 17 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: Pokal-Gegner-Trainer Benjamin Eta verrät seine Pläne für das Pokal-Nachholspiel gegen die Bayern. “Plettigoal” verrät euch, mit welcher Skizze Julian Nagelsmann die Bayern-Stars überrascht hat, warum seine Ansprachen gut ankommen, was für einen Transfer von Marcel Sabitzer spricht und was an den Vertrags-Gerüchten um Joshua Kimmich und Leon Goretzka dran ist. Der frühere FCB-Star Thorsten Fink hat nochmal das Bayern-Trikot angezogen, war die ganze Woche an alter Wirkungsstätte und beschreibt die Laune von Uli Hoeneß, die Form des FC Bayern und sein Erfolgsgeheimnis in Japan, wo er mit Weltstar Andrés Iniesta zusammengearbeitet hat. Der neue Doppelpass-Moderator Florian König stellt sich vor und sagt, was er zukünftig vorhat.