Stefan Krämer über seine Zeit beim KFC Uerdingen und Mikhail Ponomarev

Krämer: Wenn du als Trainer zu einem neuen Verein im Ausland kommst, dann ist die große Herausforderung natürlich die Sprache. In Belgien gibt es viele Kulturen und die Trainingssprache ist englisch. Mein Englisch ist okay, aber wenn alles in dieser Sprache gemacht wird, also Spielersitzungen, Pressekonferenzen und Trainingseinheiten, dann musst du auf ein Level kommen, wo du gut mit den Spielern kommunizieren kannst. Ich hatte nicht viel Zeit mich vorzubereiten, aber dank eines Privatlehrers hat das ganz gut geklappt. Wenn du als Trainer in die Köpfe und in die Herzen der Spieler willst, musst du dich mit ihnen unterhakten können. Ich musste auch noch in einer Rekordzeit alle Spieler kennen lernen. Das 2:2 gegen Brügge am Wochenende war ein guter Start für uns.