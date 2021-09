Bundesliga: Jens Keller im Interview über Schalke 04, Eintracht Frankfurt und den 1.FC Köln

Keller: Dimitrios Grammozis kann diese Aufgabe bewältigen. Aber es war unglücklich, dass er schon die letzten Spiele in der Bundesliga betreut hat. Es deutete sich frühzeitig an, dass Schalke 04 letzte Saison nicht mehr aus dem Abstiegskampf herauskommt. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung glücklich war, einen Trainer zu holen, der sich zu diesem Zeitpunkt aufopfert und alles reinwirft, um die Liga zu halten. Mit dem, was in der Bundesliga verbockt wurde, hatte er aber nichts zu tun. Deshalb sollten die Verantwortlichen Grammozis in der zweiten Liga eine faire Chance geben.