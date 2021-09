BVB: Ex-Keeper Mitchell Langerak bricht in Japan Rekorde in Serie!

„Ich schaue mir immer die Statistiken und Daten an. Ich schaue mir Aufnahmen von gegnerischen Spielern an. Nach Spielen schaue ich mir regelmäßig alles an - meine eigenen Ballkontakte, meine Passgenauigkeit. Solche Dinge interessieren mich. Bei den Gegnern schaue ich mir die voraussichtliche Aufstellung an, die Stärken, wo sie ihre Tore geschossen haben, wo sie gefährlich sind, was sie gerne machen - mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß“, erklärte der Keeper seine Spielvorbereitung.