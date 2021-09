Europa League LIVE: Leverkusen & Frankfurt im TV, Stream, Ticker

Eine magische Nacht in der Europa League soll nach dem Pokalaus und dem Stolperstart in der Liga zur Initialzündung für die Hessen werden - so wie 2018. Damals feierte die Eintracht unter Adi Hütter in einer ähnlichen Situation einen Auftaktsieg und marschierte mit furiosen Auftritten bis ins Halbfinale. „Ich denke immer noch, dass es eine geile Saison werden kann“, sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow.