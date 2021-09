Ex-Präsident Fritz Keller kritisiert DFB

Es gehe um „Qualifikation und Nachhaltigkeit“, erklärte der frühere Präsident des SC Freiburg: „Dass einfach die Entscheidungen bei denen sind, die es können. Fußball ist so schnelllebig, aber trotzdem muss man in Generationen denken.“ Das sei „schiefgegangen“ beim DFB und müsse „unbedingt“ geändert werden, so Keller weiter.