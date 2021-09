Geständnis von Toni Kroos: Helmer äußert Verständnis, Effenberg zieht Reus-Vergleich

Zumal für Kroos wahrscheinlich schon vorher feststand, dass die EM sein letztes Turnier mit der Nationalmannschaft sein würde. „Wie oft kann man das als Fußballer in seiner Karriere genießen, an einem großen Turnier teilnehmen zu können, dazu in einer führenden Rolle? Ich wäre auf jeden Fall auch mitgefahren“, sagte Helmer.