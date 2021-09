Jonas Hofmann über Nationalmannschaft, Hansi Flick und FC Bayern

Hofmann: Genauso wie auf andere Nationen. Wir haben in der Hotel-Lobby einen großen Bildschirm aufgestellt, an dem wir uns jederzeit bestimmte Spielszenen von Liechtenstein angucken können. Außerdem kriegen wir wichtige Szenen von unseren Gegenspielern aufs Handy gespielt. Ich kann mich nur wiederholen: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir auf der Hut sein müssen. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass für Liechtenstein gegen uns nichts zu holen sein wird. Wir wollen in den drei Spielen Vollgas geben und alle gewinnen.