Knackt Robert Lewandowski den nächsten Gerd-Müller-Rekord?

Erstmals spielt Bayern an einem Donnerstag in der Bundesliga. Glück bringt es nicht, Hertha BSC gewinnt 2:1 in München. Dabei hat Müller doch die Weichen auf Sieg gestellt - per Kopf zum 1:0 (24.). Aber in der 82. Minute scheitert er mit einem Elfmeter an Fraydl und ist der Pechvogel des Abends. Fortan will er keine Elfmeter mehr schießen, verkündet er Tage später.