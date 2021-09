Kosta Runjaic im SPORT1-Podcast Leadertalk von Mounir Zitouni

Runjaic, der im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen ist, hat sich seinen Weg zum erfolgreichen Profitrainer mühevoll erarbeitet. Ohne eine Profikarriere standen ihm zunächst kaum Türen offen. „Ich hatte mit vielen Widerständen zu kämpfen. Es war sehr anstrengend und mühevoll, aber die Mühe hat sich gelohnt. Ich bin täglich dankbar, dass ich jetzt als Profi-Trainer arbeiten darf. Für mich ist es täglich ein Privileg, in diesem Job arbeiten zu dürfen. Ich bin viel weiter in den letzten 20 Jahren gekommen als das in meiner Vorstellung möglich war.“ (SERVICE: Die volle Ladung Sport aufs Ohr mit der Podcast-Familie von SPORT1)