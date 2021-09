Lok Leipzig vor Fusion mit VfB Leipzig

Der 1. FC Lok Leipzig und der VfB Leipzig stehen kurz vor einer Fusion. Darüber informierte Lok-Geschäftsführer Alexander Voigt in einer Pressemitteilung am Freitag. Für den schon länger geplanten Zusammenschluss des Regionalligisten mit dem bereits viele Jahre insolventen VfB fehlt nur noch eine Abstimmung der Mitglieder der beiden Klubs, dies soll bei einer außerordentlichen Versammlung am 7. Oktober passieren.