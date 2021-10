BVB verliert Testspiel gegen Paderborn

Borussia Dortmund hat ohne seine Nationalspieler am Donnerstag ein Testspiel gegen den SC Paderborn deutlich verloren. Der BVB unterlag dem Tabellendritten der 2. Fußball-Bundesliga im Stadion auf dem Trainingsgelände in Brackel 0:3 (0:0). Der Ex-Schalker Felix Platte (78./90.) und Prince Osei Owusu (87.) trafen in der Schlussphase zum verdienten Sieg der Gäste.