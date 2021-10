Fußballspiel endet 40:35! Kurioser Protest-Kick beim 1. FC Phönix Lübeck

Ein kurioser Protest, zu dem Stockelsdorf-Trainer Kraushaar noch etwas klarstellen wollte: „Es ist eine Kritik an der Regel, dass ein Jugendspiel nicht neu angesetzt werden darf, obwohl sich beide Mannschaften einig wären, das Spiel nicht ohne Schiedsrichter durchzuführen. Es ist keine Kritik an den Schiedsrichtern, die wahrlich zurzeit einen nicht beneidenswerten Job in ihrer Freizeit ausführen.“