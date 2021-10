Kabinettsbeschluss: FC Bayern darf Allianz Arena voll auslasten

Laut eines Kabinettsbeschlusses von Montag entfallen ab dem kommenden Mittwoch die Personenobergrenzen bei Veranstaltungen in Bayern, die Regelung gilt also für alle Sportklubs in dem Bundesland. Auch die Maskenpflicht und die Abstandsregeln werden aufgehoben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)