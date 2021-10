Landesverbände: DFB-Präsident soll aus Amateurbereich kommen

Entsprechende Satzungsänderungen können allerdings erst auf dem Ordentlichen DFB-Bundestag am 11. März in Frankfurt beschlossen werden. Dort wird dann auch ein neuer DFB-Präsident gewählt, Kandidaturen können bis zum 10. Februar eingereicht werden. Die Landesfürsten forderten für die neue DFB-Führung mehr Diversität, vor allem solle die Zahl der Frauen in Führungspositionen erhöht werden.