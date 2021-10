Leader Talk: Thorsten Fink über die Zusammenarbeit mit Andres Iniesta

Beim HSV wurde ihm zur Last gelegt, dass er 2013 nach einer deftigen 2:6-Schlappe gegen Dortmund am Tag danach zu seiner Familie nach München flog. Fink dazu heute: „Ich habe aus den Dingen gelernt. Tritt so ein Fall nochmal auf würde ich das so nicht mehr machen. Dann würde ich mir ein Fahrrad nehmen und mitfahren. Und wenn eine Krisensitzung herrscht, dann würde ich auch nicht zu meiner Familie fliegen, die in dem Moment in München war, sondern in Hamburg bleiben.“