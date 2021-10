Manchester City: Wird Raheem Sterling Guardiolas nächstes Opfer nach Sane?

Nationaltrainer Gareth Southgate äußert sich am Rande des 5:0 Erfolgs gegen Andorra über Sterling: „Er weiß, was wir von ihm halten, er fühlt sich sehr wohl in unserer Umgebung. Es gibt einen unglaublichen Wettbewerb um die Plätze in der Startelf bei Manchester City und auch bei uns, aber für uns war er einfach ein Spieler, der in Spielen geliefert hat, und wir hatten volles Vertrauen in ihn. Ich denke, er bekommt nicht wirklich die Anerkennung, die er verdient. Er geht oft unter dem Radar und scheint sich fast ständig beweisen zu müssen.“