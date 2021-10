Neuer Fußball-Kalender: Europas Verbänden droht Milliarden-Verlust

Den europäischen Fußball-Verbänden droht bei einer Neugestaltung des internationalen Fußball-Kalenders inklusive einer WM im Zwei-Jahres-Rhythmus ein Verlust von bis zu drei Milliarden Euro in vier Jahren. Das ist das Ergebnis einer Studie der englischen Agentur Oliver and Ohlbaum, die den 55 UEFA-Mitgliedern am Dienstag präsentiert wurde und die der französischen Zeitung Le Monde vorliegt.