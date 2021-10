Peter Peters verrät: DFL-Boss will DFB-Präsident werden

Zuvor war Watzke auch im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu seinen Ambitionen befragt worden: „Ich habe meinen Traumjob, den würde ich für keinen anderen Job der Welt aufgeben, deshalb mache ich das ja schon so lange.“ Er wisse aber auch, dass es im Fußball Verantwortung zu übernehmen gebe und man auch nicht immer meckern könne, was nicht laufe. „Wenn am Ende aber einer sagen sollte, ich soll es machen, dann denke ich drüber nach im Falle einer Vakanz, denn vielleicht muss man auch mal etwas zurückgeben“, erklärte Watzke, stellte aber klar: „Dass ich es anstrebe, ist aber ein Tick zu viel.“