DFL: Wird BVB-Boss Hans-Joachim Watzke der neue Boss?

Der 62-jährige Watzke gemeinsam mit Donata Hopfen, die ab Januar Christian Seifert als DFL-Geschäftsführer nachfolgt, eine Neuaufstellung einleiten. Watzke sei bereit für den Posten, sofern ihn die Mehrheit der Profiklubs will. Sollte das der Fall sein, würde er bereits ab Januar 2022 an den DFL-Präsidiums- und Aufsichtsratssitzungen teilnehmen, um sich einzuarbeiten. „Ich kommentiere keine Spekulationen“, sagte Watzke dazu am Montag auf Anfrage des SID.