Spielerberaterin Angela Rullo spricht über Raiola, Wirtz und ihren Job

Angela Rullo ist Spielerberaterin. In Zeiten, in denen Frauen wie Chelsea-Sportdirektorin Marina Granovskaia oder Newcastle-Strippenzieherin Amanda Staveley im Fußball an Einfluss gewinnen, will auch sie ihre Fußstapfen in der einstigen Männerdomäne hinterlassen. Die 35-Jährige sorgt in der Branche mächtig für Aufsehen, doch leicht hat sie es nicht. Noch immer muss sie regelmäßig gegen Vorurteile ankämpfen.