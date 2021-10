U21-Assistent Niedzkowski zur Talentförderung: "Da geht noch mehr"

U21-Assistenztrainer Daniel Niedzkowski sieht beim deutschen Nachwuchsfußball trotz der Neu-Nationalspieler Florian Wirtz, Jamal Musiala (beide 18) und Karim Adeyemi (19) noch Nachholbedarf. "Das, was du oben siehst, ist nicht das, was aktuell gerade gemacht wird", sagte Niedzkowski vor der U21-Partie in Ungarn am Dienstag (17.30 Uhr/ProSieben Maxx) mit Blick auf die Teenager im A-Team von Bundestrainer Hansi Flick.