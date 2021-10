Young Boys Bern: David Wagner nach 1:1 gegen Luzern sauer

Auch gegen Luzern musste Bern lange in Unterzahl spielen, nachdem Christopher Martin in der 39. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz geflogen war. Dass der Serienmeister zumindest einen Zähler holte, lag am Last-Minute-Tor von Nicolas Ngamaleu, der in der 94. Minute traf.