Amateurvertreter Kupka blickt DFB-Wahl "pessimistisch" entgegen - Kritik an Koch

Am derzeitigen Co-Interimspräsidenten Koch übte Kupka, der 2017 die Initiative "Rettet die Amateure" gegründet hatte, weitere Kritik. "Seit Jahren wird erzählt, durch den Grundlagenvertrag würden die Amateure mehr als genug gefördert, was nicht stimmt", erzählte der 82-Jährige: "Am schlimmsten war da immer der Rainer Koch, der hat sich immer als Anwalt der kleinen Klubs ausgegeben, aber ich habe selbst erlebt, wie er stets jegliche Zuständigkeiten von sich gewiesen hat."