Felix Kroos wechselt zur FSV Fortuna Pankow

„Ich bin sehr froh, bald wieder auf dem Platz zu stehen.“ sagte Kroos. „Die Jungs der Fortuna haben in unserem kleinen Wettbewerb wirklich Großartiges geleistet. So hat sich in meiner Karriere noch kein Verein um mich bemüht. Daher werde ich die Fortuna nächstes Jahr – so gut wie es meine beruflichen Herausforderungen zulassen – unterstützen.“