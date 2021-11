Glühender Fan: Nach Töchtern Mara und Dona nun Sohn Diego geboren

Als seine beiden Zwillingstöchter vor zehn Jahren zur Welt kamen, hatte Rotundo seinem Idol ein Foto der beiden nach ihm benannten Mädchen geschickt. Der Fußballer dankte, indem er ein Foto von sich mit einem Foto der beiden Mädchen in der Hand zurückschickte - was Rotundo so rührte, dass er sich dieses Bild in den Rücken tätowieren ließ.