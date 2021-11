Kopfverletzungen im Fußball: UEFA veröffentlicht neues Protokoll

Bei einer Behandlung am Kopf dürfe der Akteur nur wieder zurück auf das Spielfeld, wenn der Mannschaftsarzt dem Schiedsrichter seine „ausdrückliche“ Zustimmung dafür mitgeteilt hat. „Trainer, Schiedsrichter und Spieler dürfen sich nicht in diese Beurteilung und Entscheidung einmischen“, heißt es in dem UEFA-Schreiben.