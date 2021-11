Martin Demichelis' Trennung vom FC Bayern: So lief es wirklich

„Ich komme von River Plate, einem Top-Klub in Argentinien. Ich habe knapp acht Jahre beim FC Bayern gespielt, dann den FC Malaga mit in die Champions League gebracht und drei Jahre bei ManCity in der Premier League gespielt. In diesen Klubs habe ich die Erfahrung gemacht, am besten jedes Spiel zu gewinnen und Meister zu werden - egal in welchem System“, macht der Ex-Profi deutlich.