Michél Mazingu-Dinzey erklärt seine Trainerstationen in Antigua und dem Kongo

Am Rande des Budenzauber Emsland erklärte er live auf SPORT1, wie es zu diesem außergewöhnlichen Engagement kam: „Es war ein Glücksmoment. Ich habe mir ein paar Spieler in Düsseldorf angeguckt, die aus Antigua waren und da waren Betreuer dabei. Dann haben wir die ganze Nacht einfach so über Fußball geredet. Am nächsten Tag haben die mich dann angerufen und gefragt, ob ich Interesse hätte mal nach Antigua zu kommen und da die A-Nationalmannschaft zu trainieren.“