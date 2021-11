Weltmeisterschaft in Katar: Der FC Bayern und der DFB müssen Verantwortung übernehmen

Man kennt die Zurückhaltung in der Fußballwelt schon. 1978, bei der WM in Argentinien, wollte man nicht so genau wissen, was die Militärdiktatur im Gastgeberland anrichtet. Vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn Fußballer ihren Blick auf den Rasen konzentrieren. Halbherzige Proteste wirken zu oft hanebüchen. Und die Verantwortung liegt eh woanders.