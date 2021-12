Globe Soccer Awards: Kylian Mbappé Spieler des Jahres - Enttäuschung für Lewandowski

Und Lewandowski gewann sogar noch einen weiteren Preis. Er wurde von den Fans zum „TikTok-Fans Spieler des Jahres ausgezeichnet. „Ich möchte allen Fans danken, die für mich gewählt haben und mich jeden Tag unterstützen. Ohne Fans zu spielen wie in den vergangenen zwei Jahren ist so schwierig. Ich weiß, was es bedeutet, vor Fans zu spielen. Das ist etwas Besonderes.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)