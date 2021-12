Manchester United: Marouane Fellaini findet in China bei Luneng sein spätes Glück

Da läuft es für Fellaini so richtig, was wohl auch ein großer Faktor dafür ist, dass er sich in China so wohl fühlt. Der Mittelfeldspieler gewann im vergangenen Sommer mit Luneng den chinesischen FA Cup. Außerdem gelang ihm ein außergewöhnliches Kunststück. Ein Kopfball-Hattrick in acht Minuten. Drei Kopfballtore in acht Minuten, das muss ihm erst einmal einer nachmachen - egal in welcher Liga.