David Wagner im Leadertalk mit Mounir Zitouni: Was Jürgen Klopp ihm beibrachte

In Huddersfield, beim damaligen Zweitligisten, schaffte er das Unmögliche, den Aufstieg. „In Huddersfield hatte ich einen sehr guten Besitzer an meiner Seite gehabt. Ich kam in einen Verein, der in 100 Jahren das erste Mal einen nicht-britischen Trainer hatte, mit ganz neuen Ideen, neuen Ansätzen. Da konnte man richtig viel bewegen, mit der Unterstützung des Besitzers.“