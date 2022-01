Ex-Kölner bedroht? Schwere Vorwürfe im Fall Emmanuel Dennis

Der ehemalige Stürmer des 1. FC Köln spielt mittlerweile für den FC Watford in der Premier League. Und sein Klub wird ihn nicht ziehen lassen, wie Trainer Claudio Rainieri bekannt gab. Der Coach gab an, dass Nigeria den Spieler per Email zu spät eingeladen habe - und die Entscheidung daher beim Verein liege.