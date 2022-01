FC Barcelona und Real Madrid jagen Endrick, 15 Jahre alte Phänomen aus Brasilien

Endrick darf mit 16 Jahren einen Profi-Vertrag unterzeichnen. Allerdings darf er nicht in Barcelona oder Madrid spielen, bevor er 18 ist. Barca und Real werden daher versuchen, das Juwel an sich zu binden, sobald es im Juli 16 wird. Die FIFA will die Regelungen ohnehin aufweichen, doch noch ist das nicht passiert.