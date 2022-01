FIFA: Gewaltige Kritik an Gianni Infantino nach Aussagen zur WM

Die Kritik ist gewaltig, die FIFA betrieb Schadensbegrenzung. Er wolle „klarstellen, dass die allgemeinere Botschaft in meiner Rede war, dass jeder in einer Entscheidungsposition in der Verantwortung steht, zur Verbesserung der Situation der Menschen auf der ganzen Welt beizutragen“, beteuerte Infantino, sein Kommentar habe nicht in Verbindung zur WM-Idee gestanden.