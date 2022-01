Nicht nur in der NFL: Wie der Münzwurf einst Fußballspiele entschied

Bei WM-Endrunden hat es nie Losentscheide gegeben, obwohl die Regularien das durchaus vorsahen. In der Qualifikation kam es immerhin dreimal vor, hier in klassischer Weise per Münzwurf. Die Premiere im März 1954 erwischte Bundestrainer Sepp Herberger auf dem falschen Fuß. Sie entschied über den deutschen Gruppengegner. Herberger war eigens nach Madrid geflogen und rechnete nach dem 4:1 Heimsieg gegen die Türken mit Spanien, doch das Rückspiel ging an die Türkei (1:0). Da die Gesamtzahl der Tore keine Rolle spielte, gab es ein drittes Spiel (2:2 n.V.) und dann sprach die Münze für die Türken, was sich für Deutschland als Glücksfall erwies. Beide Duelle wurden klar gewonnen (4:1/7:2).