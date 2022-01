Premier League: Ex-Bremer Sargent wird mit Scorpion Kick zum Norwich-Held

In der 74. Spielminute setzte er dann noch einen drauf, das Spiel war so gut wie entschieden. Für den Schlusspunkt sorgte Juraj Kucka mit einem Eigentor, Mann der Stunde war aber eindeutig Sargent. Der in seiner Zeit in Bremen stets engagierte, aber selten als Knipser auffällige Stürmer musste rund fünf Monate auf seinen ersten Torerfolg bei Norwich warten.