Serie A: Lorenzo Insigne verlässt SSC Neapel nach 16 Jahren, der Junge aus Neapel geht fort

Am 30. Oktober 2021, als der 2020 verstorbene Maradona 60 Jahre alt geworden wäre, schickte Insigne via Instagram einen Gruß gen Himmel: „Du warst, bist und bleibst unerreichbar... normalerweise sagt man, dass du eine große Lücke hinterlässt, aber für uns war das nicht so ... du bist immer bei uns allen, in den Geschichten der Menschen, in den Filmen, in den Wandbildern, in den Gedanken von uns allen. Wir alle, die NAPOLETANI!!! Du eingeschlossen...“