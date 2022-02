UEFA schließt Milliarden-Deal für Champions League ab - Aus für Super League?

Das vermeintliche Konkurrenzprodukt zur Champions League sollte für dringend benötigte, neue Einnahmenquellen bei den Spitzenvereinen sorgen. Ein Argument, dass durch die Finanzspritze für die UEFA deutlich an Kraft verlieren dürfte. Zuletzt war es um die Super League aber ohnehin still geworden. In der aktuellen Saison schüttet die UEFA übrigens gut zwei Milliarden Euro an die teilnehmenden CL-Klubs aus.